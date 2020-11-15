Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1993 yılında gerçekleşen Karabağ savaşında gönüllü olarak katılan ve topçu üst teğmen olarak görev yapan Ahıska Türkü İskender Aznaurov'un bu savaşta gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla görev yaptığı Gedebey’e bağlı Şınıh kasabasında adına bir kule yaptırılmıştı. Ayrıca Kür kasabasında adına bir okul ve girişine büstü yaptırılan Azerbaycan’ın milli kahramanının annesi Kamile Mustafaeva İHA muhabirine konuştu. Azerbaycan'ın zaferi sonrası oğlunun ruhunun artık şad olduğunu belirten acılı anne, “Azerbaycan’ı tebrik ediyorum topraklar alındı Allah’ıma şükürler olsun. Benim oğlum 93 yılında şehit oldu. O ve diğer bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rahat uyusunlar çünkü Azerbaycan topraklarını geri aldı. Çok bekledik ama topraklarımız alındı biz her şeyimizi unuttuk çünkü topraklarımız geri alındı. Azerbaycan toprağını kimse alamaz. Ataların bir sözü var 'El atına binen tez iner.' O Ermeniler işte bu şekilde gitti ve topraklarımız yeniden bizim oldu. Şehit olan bütün askerlerimize Allah cennetini nasip etsin analarına da sabır versin. Ben gayretliyim benim oğlum da şehit olmuştu ama topraklar alındıktan sonra çok daha içim rahatladı. Azerbaycan’a selamım var gayretli olun Azerbaycan başınızı hiçbir zaman eğmeyin. Artık çocuklarımızın ruhları şad etmiştir” diye konuştu.

"Karabağ’a gitmedim ama şimdi babamın uğruna şehit olduğu yerleri görmek istiyorum"

Şehit Aznaurov’dan geriye o dönemde çekilmiş fotoğrafları kaldı. Şehidin kızları Medine Aznavur, Adalet Mehmetali, Zuina Aznavur Ahmetoğlu ise şimdi Türkiye’de yaşıyor. Babası şehit olduğunda çok küçük yaşta olan kızları ise Azerbaycan’ın kazandığı zaferin ardından büyük mutluluk yaşadı. "Babamın orada şehit olmasından dolayı ayrı bir gururluyum" diyen Zuina Aznavur Ahmetoğlu, "Zaferden dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Bütün Azerbaycan halkı gibi biz Ahıskalılar da çok mutluyuz. Benim babamın orada şehit olmasından dolayı ayrı bir gururluyum. Daha önce Karabağ’a gitmedim ama şimdi babamın uğruna şehit olduğu yerleri görmek istiyorum" dedi.