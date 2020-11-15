Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabağ Savaşı’nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden Ermenistan bölgeden çekilmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ’dan ayrılan Ermeniler yakınlarının bedenlerini mezarlarından çıkarıyor. Ermenilerin ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını yanlarında götürdüklerine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Daha önce de bölgeyi terk eden Ermenilerin evlerini yaktığı ve taşıyabildikleri bütün eşyaları götürdükleri görüntülenmişti.