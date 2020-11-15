Danışmanlara göre, medyanın Amerikalılara doğrudan ulaşmasında kendisine ihanet ettiğini düşünen Trump’ın aklında bir televizyon kanalı kurmak da var. Seçimi aslında kendisinin kazandığına inanan Trump, kaybetmesi halinde de 2014 başkanlık seçiminde yarışmayı planlıyor. Danışmanlara yakın Cumhuriyetçi bir yetkili, “Sanırım her ihtimal masada. Kaybederse Beyaz Saray’dan ayrıldığı gün başkanlığa aday olduğunu açıklayacak” dedi. Trump, seçim döneminde Twitter’a alternatif Gab, MeWe ve Parler’ı etkin bir şekilde kullanmıştı. Ama bunların en büyüğü Parler’ın bile ancak 8 milyon kullanıcısı var. Bu, günlük 187 milyon aktif kullanıcısı olan Twitter’ın yanında çok küçük kalıyor. ABD Başkanı, Twitter’daki 88 milyon takipçisine ulaşabilecek bir büyüklüğe ulaşabilecek olursa yeni bir paylaşım sitesi kuracak.
Trump kendisini sansürleyen Twitter’a rakip paylaşım sitesi kuracak
15.11.2020 - 13:24 | Son Güncelleme: 15.11.2020 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, çeşitli gerekçeler öne sürerek seçim döneminde ABD Başkanı Donald Trump’ın çok sayıda tweetini sansürlemişti. Danışmanları, bu duruma çok kızan Trump’ın Twitter’a rakip bir site kurmayı planladığını ifade ettiler.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : trump,twitter,
746652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746652.aspx
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