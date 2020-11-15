Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danışmanlara göre, medyanın Amerikalılara doğrudan ulaşmasında kendisine ihanet ettiğini düşünen Trump’ın aklında bir televizyon kanalı kurmak da var. Seçimi aslında kendisinin kazandığına inanan Trump, kaybetmesi halinde de 2014 başkanlık seçiminde yarışmayı planlıyor. Danışmanlara yakın Cumhuriyetçi bir yetkili, “Sanırım her ihtimal masada. Kaybederse Beyaz Saray’dan ayrıldığı gün başkanlığa aday olduğunu açıklayacak” dedi. Trump, seçim döneminde Twitter’a alternatif Gab, MeWe ve Parler’ı etkin bir şekilde kullanmıştı. Ama bunların en büyüğü Parler’ın bile ancak 8 milyon kullanıcısı var. Bu, günlük 187 milyon aktif kullanıcısı olan Twitter’ın yanında çok küçük kalıyor. ABD Başkanı, Twitter’daki 88 milyon takipçisine ulaşabilecek bir büyüklüğe ulaşabilecek olursa yeni bir paylaşım sitesi kuracak.