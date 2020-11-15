Dergi şunları yazdı: "Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ı ve Maraş bölgesini ziyaret edecek. Geçtiğimiz Ekim ayında, Türk ordusunun yıllardır kapalı tuttuğu eski bir sahil beldesi olan Maraş yeniden açılmıştı. Maraş'a gerçekleşecek olan bu ziyaret, Kuzey Kıbrıs seçimlerinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşecek.. Bilindiği gibi seçimi, Erdoğan'ın desteklediği aday Ersin Tatar kazanmıştı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ı 1974 yılından beri askeri olarak işgal altında tutuyor ve bu bölgeyi tanıyan tek ülke konumunda. Rum vatandaşların Türk işgalinden dolayı Maraş'tan göç etmesi sonucu bu bölge, ordu tarafından kapatılmıştı. Ancak Rumlar bugüne kadar Maraş'ı kendilerinin kabul ediyorlardı.
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, Erdoğan'ın planlanan Maraş ziyaretini "benzeri görülmemiş provokasyon" olarak nitelendirdi. Kıbrıs, AB'ye üye bir ülkedir. Uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'a bu yüzden de AB'ye aittir. Türkiye ve AB arasında bu anlaşmazlıkla ilgili birtakım görüşmeler yapılmıştı. Tartışılan konular arasında, deniz hukuku kapsamında Yunanistan ve Kıbrıs'a ait olan doğalgaz sahalarını keşfetmek için Türk araştırma misyonlarının çalışmaları vardı. Mülteci politikası da tekrar tekrar sorunlara neden oluyor"
Alman Der Spiegel AB liderlerine çağrı yaptı! Rumlar çıldırdı
HABER MERKEZİ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'ı ziyaret etmesi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Alman Der Spiegel dergisi "Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı 'benzeri görülmemiş bir provokasyondan' bahsediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu pazar günü işgal edilmiş olan Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Fakat bu alan, uluslararası hukuka göre AB'ye ait" diye yazarak Rumlar üzerinden Avrupa'yı göreve çağırdı.
Dergi şunları yazdı: "Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ı ve Maraş bölgesini ziyaret edecek. Geçtiğimiz Ekim ayında, Türk ordusunun yıllardır kapalı tuttuğu eski bir sahil beldesi olan Maraş yeniden açılmıştı. Maraş'a gerçekleşecek olan bu ziyaret, Kuzey Kıbrıs seçimlerinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşecek.. Bilindiği gibi seçimi, Erdoğan'ın desteklediği aday Ersin Tatar kazanmıştı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ı 1974 yılından beri askeri olarak işgal altında tutuyor ve bu bölgeyi tanıyan tek ülke konumunda. Rum vatandaşların Türk işgalinden dolayı Maraş'tan göç etmesi sonucu bu bölge, ordu tarafından kapatılmıştı. Ancak Rumlar bugüne kadar Maraş'ı kendilerinin kabul ediyorlardı.
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