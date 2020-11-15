Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dergi şunları yazdı: "Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ı ve Maraş bölgesini ziyaret edecek. Geçtiğimiz Ekim ayında, Türk ordusunun yıllardır kapalı tuttuğu eski bir sahil beldesi olan Maraş yeniden açılmıştı. Maraş'a gerçekleşecek olan bu ziyaret, Kuzey Kıbrıs seçimlerinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşecek.. Bilindiği gibi seçimi, Erdoğan'ın desteklediği aday Ersin Tatar kazanmıştı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ı 1974 yılından beri askeri olarak işgal altında tutuyor ve bu bölgeyi tanıyan tek ülke konumunda. Rum vatandaşların Türk işgalinden dolayı Maraş'tan göç etmesi sonucu bu bölge, ordu tarafından kapatılmıştı. Ancak Rumlar bugüne kadar Maraş'ı kendilerinin kabul ediyorlardı.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, Erdoğan'ın planlanan Maraş ziyaretini "benzeri görülmemiş provokasyon" olarak nitelendirdi. Kıbrıs, AB'ye üye bir ülkedir. Uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'a bu yüzden de AB'ye aittir. Türkiye ve AB arasında bu anlaşmazlıkla ilgili birtakım görüşmeler yapılmıştı. Tartışılan konular arasında, deniz hukuku kapsamında Yunanistan ve Kıbrıs'a ait olan doğalgaz sahalarını keşfetmek için Türk araştırma misyonlarının çalışmaları vardı. Mülteci politikası da tekrar tekrar sorunlara neden oluyor"