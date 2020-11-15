Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halep'in kuzey kırsalındaki Azez'ın batısındaki Maraanaz köyünde zeytin hasadı sırasında YPG/PKK terör örgütü, bir kadını öldürdü. Yerel kaynaklara göre, terör örgütüne bağlı bir keskin nişancı, zeytin topladığı sırada bir kadını vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden kadının cenazesinin, sivil savunma ekipleri tarafından ailesine teslim edildiği öğrenildi.