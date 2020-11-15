Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla Batı Avustralya eyaleti, 5 Nisan’da sınırlarını diğer eyaletlerle birlikte dış dünyaya tamamen kapatmıştı.

Sonunda eyalet, sınırlardaki sıkı politikasını biraz yumuşattı ve 7 ay aradan sonra Pert Havaalanı’na uçak inişlerine müsaade etti.

Eyaletler arası 11 seferle 1.300 yolcu havaalanına gelirken aylar sonra insanların hasretle kucaklaşmaları duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bazı anne-babalar evlatlarına 7 ay sonra kavuştu, sevinç gözyaşları sel oldu. NSW ve Victoria eyaletlerinden gelenler ise 14 gün izolasyondan sonra yakınlarıyla görüşebilecek.