Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Sağlık personeli, koronavirüs salgını döneminde fedakarca çalışmalarıyla tüm dünyada takdir topladı.

İngiltere’de Will Cashel ve Ben Bruant isimli müzisyenler de bu sürede hastane bahçelerinde gitar çalarak doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık görevlilerine moral vermek istedi.

Yaptıkları medyaya yansıyınca da gitarcılar ülke çapında şöhrete kavuştu.

Gitarcılar rekor fiyatlarla sözleşmeler imzaladılar ve tüm Avrupa’da konserler verdiler.

Bir albüm de çıkaran gitarcılar, satılan her CD’den 50 peniyi sağlıkçılara yardım kuruluşlarına bağışlayacak.