Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Ardern, başkent Wellington’da düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulunda kabul edilen kısmi maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu.

Geçen hafta Auckland'da yeni Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine, birinci kategorideki tedbirlere destek için ek önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Başbakan Ardern, ‘‘Perşembe gününden itibaren, Auckland merkezi ve dışındaki tüm toplu taşıma araçlarında ve iç hat uçuşlarının tamamında maske takmak zorunlu hale getirildi.’’ ifadelerini kullandı.

Polis tarafından denetlenmesi öngörülen uygulamadan, 12 yaş altındaki çocuklar ve okul otobüslerindeki öğrencilerin muaf tutulduğu belirtildi.

Kovid-19 tedbirlerinin 1. seviyede uygulandığı ve toplam 2001 kişinin virüse yakalandığı Yeni Zelanda’da, 1918 kişi sağlığına kavuşurken 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Vatandaşları haricinde yurt dışından geleceklere sınırlarını kapatan ülkede 58 aktif vaka bulunuyor.