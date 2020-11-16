Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolcular iki şehirdeki havaalanlarında hızlı testten geçirilecek, Covid-19 testi pozitif olan, uçağa alınmayacak. İş adamları tarafından sıkça kullanılan rotadaki uygulama 4 hafta sürecek. Başarılı bulunması halinde uygulamanın diğer havaalanlarında da yaygınlaşması bekleniyor. Uygulama kapsamında United Airlines hava yolu şirketinin ilk uçağı salı sabahı Heathrow havaalanına inecek. Amerikalılar şimdilik İngiltere’ye geldiklerinde 14 gün karantinada kalmak zorunda. ABD ise çoğu Avrupa ülkesi için uçuş bakımından yasaklı ülke.