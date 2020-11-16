Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün mikroskobik boyutu göz önüne alındığında 53 milyon vakada virüsün toplam miktarı ancak 8 mililitre ediyor. Bir çay kaşığı ise 6 mililitre sıvı taşıyor. Hesaplamayı yapan Avustralyalı matematikçi Matt Parker, “Dünyadaki tüm kaos, bir çay kaşığı kadar virüsten kaynaklanıyor. Covid-19 virüsü insan hücresinden milyonlarca kat daha küçük. İnsan nüfusunda milyarlarca Covid-19 hücresi olduğu tahmin ediliyor. En zorlama tahminlere göre bile dünyadaki tüm Covid virüsü sadece bir bardağın içine sığabilir” dedi.