Açıklamada “Batı Bengal'den en iyi doktorların oluşturduğu 15 kişilik sağlık ekibinin tüm uğraşlarına rağmen aktör koronavirüs komplikasyonlarına yenik düştü” ifadelerine yer verildi.
Chatterjee, 60 yıllık sinema kariyerine 300 film sığdırdı. Ünlü aktör, 2011'de Hindistan'ın en yüksek sinema onur ödülü olan the Dada Saheb Phalke'yi aldı.
Koronavirüse yakalanan Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti
16.11.2020 - 16:05 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hint oyuncu Soumitra Chatterjee, 6 Ekim’den bu yana Hindistan’da koronavirüs tedavisi görüyordu. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada 85 yaşındaki oyuncunun virüse karşı verdiği savaşı dün kaybettiği öğrenildi.
Açıklamada “Batı Bengal'den en iyi doktorların oluşturduğu 15 kişilik sağlık ekibinin tüm uğraşlarına rağmen aktör koronavirüs komplikasyonlarına yenik düştü” ifadelerine yer verildi.
Etiketler : Soumitra Chatterjee,
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