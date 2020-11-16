Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada “Batı Bengal'den en iyi doktorların oluşturduğu 15 kişilik sağlık ekibinin tüm uğraşlarına rağmen aktör koronavirüs komplikasyonlarına yenik düştü” ifadelerine yer verildi.

Chatterjee, 60 yıllık sinema kariyerine 300 film sığdırdı. Ünlü aktör, 2011'de Hindistan'ın en yüksek sinema onur ödülü olan the Dada Saheb Phalke'yi aldı.