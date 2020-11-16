Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinin "Fransa ve Avusturya'daki son terör saldırıları sonrasında terörle mücadele" konulu toplantısında konuştu.

Terörle ortak mücadeleyi güçlendirmek istediklerini ve 9 Aralık'ta yeni bir terörle mücadele gündemi sunacağını belirten Johansson, "Bizim terörle mücadelemiz özel olarak hiçbir dine veya siyasi inanca yönelik değildir. Mücadelemiz şiddet içeren aşırıcılığa ve bunun tüm şekillerine, terörizme yöneliktir." dedi.

Johansson, AB'nin terörle mücadelesinde bazı güncellemeler ve yenilikler gerektiğini belirtti. Johansson, bunlar arasında AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, ateşli silahlar satışının uygun şekilde düzenlenmesi, internette nefret söylemi ve propagandaya izin verilmemesi, bu tür içeriklerin kısa sürede internetten kaldırılması, üye ülkeler arasında polis teşkilatlarının iş birliğinin artırılması, Schengen bölgesine teröristlerin girişlerinin engellenmesi amacıyla terör tehdidi bulunduranların Schengen veri tabanına işlenmesi gibi başlıkları saydı.

Suça karışan kişilerin DNA, parmak izi, araç plakası bilgisi gibi verilerin paylaşımını sağlayacak sistemin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Johansson, toplumsal uyum konusunda da çalışacaklarını ve göçmenlerin entegrasyonu gibi konularda ilerleme sağlamak istediklerini aktardı.