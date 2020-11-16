Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim insanları, geçen yıl Eylül'den Mart'a kadar akciğer kanseri görüntülüme testlerine katılan yaklaşık bin gönüllünün kan örneklerini inceledi.

Gönüllülerin yüzde 11'inde koronavirüse karşı antikor bulunduğu görüldü. Kanında koronavirüse karşı antikor bulunanların yüzde 14'ünde testlere Eylül ayında katıldığı açıklandı. Testlere katılanların hiçbirinde koronavirüs belirtisi görülmediği belirtildi.

İtalya'da ilk vaka Ocak ayında kayıtlara geçmişti. Daha sonra yapılan araştırmalarda Aralık ayında suda koronavirüs görüldüğü tespit edildi.

Son araştırma, koronavirüsün İtalya'ya çok daha erken bulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, bu sonucun, salgının tarihini yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.