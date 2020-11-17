Michelle Obama, Instagram hesabında, “Donald Trump kocam hakkında ırkçı yalanlar yaydı ve ailemi tehlikeye soktu. Böyle bir şeyi affetmeye halen hazır değilim. Ama ülkemin hatırına, öfkemi bir kenara koyacak güç ve olgunluğu bulmam gerektiğini biliyordum” diye yazdı. Obama, devir teslim töreni sırasında kendisini zorlayarak Melania Trump’ı hoş karşıladığını, onunla görüştüğünü ve tecrübelerini aktardığını ifade etti. Trump 4 sene önce başkanlığı kazandığında üzüldüğünü ve hayal kırıklığına uğradığını belirten Obama, ne olursa olsun seçim sonuçlarına saygı duymak gerektiğini kaydetti.
Michelle Obama: Trump’ı affedemiyorum, Melania ile ülke hatırına görüştüm
17.11.2020 - 11:46 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski first lady Michelle Obama, “İnsanın egosundan daha büyük şeyler vardır” diyerek ABD Başkanı Donald Trump’ı seçim mağlubiyetini kabul etmeye ve onu Biden-Harris yönetimine geçiş sürecini başlatmaya çağırdı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Michelle Obama,
747041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747041.aspx
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