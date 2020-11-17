Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Michelle Obama, Instagram hesabında, “Donald Trump kocam hakkında ırkçı yalanlar yaydı ve ailemi tehlikeye soktu. Böyle bir şeyi affetmeye halen hazır değilim. Ama ülkemin hatırına, öfkemi bir kenara koyacak güç ve olgunluğu bulmam gerektiğini biliyordum” diye yazdı. Obama, devir teslim töreni sırasında kendisini zorlayarak Melania Trump’ı hoş karşıladığını, onunla görüştüğünü ve tecrübelerini aktardığını ifade etti. Trump 4 sene önce başkanlığı kazandığında üzüldüğünü ve hayal kırıklığına uğradığını belirten Obama, ne olursa olsun seçim sonuçlarına saygı duymak gerektiğini kaydetti.