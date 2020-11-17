Facebook, babası Jamaikalı annesi Hint olduğu için Harris’in Amerikalılığını sorgulayan mesajları sildi. Facebook, “nefret yayan” gruplardan gelen “ırkçı” gönderileri, şirket politikalarını ihlal ettiği için sildiğini açıkladı. Silinen gönderiler arasında Harris’i “Demokratlar için yeterince siyah olmamakla” itham edenlerle Hindistan’a gitmesini isteyenler de vardı. California doğumlu Harris, ABD’de başkan yardımcısı seçilen ilk siyahi kadın oldu.
Facebook, Kamala Harris’in Amerikalı olmadığını iddia eden mesajları sildi
17.11.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris (56) hakkında, Amerikalı olmadığına dair Facebook’ta çok sayıda mesaj yayımlandı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Kamala Harris,
747052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747052.aspx
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