Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook, babası Jamaikalı annesi Hint olduğu için Harris’in Amerikalılığını sorgulayan mesajları sildi. Facebook, “nefret yayan” gruplardan gelen “ırkçı” gönderileri, şirket politikalarını ihlal ettiği için sildiğini açıkladı. Silinen gönderiler arasında Harris’i “Demokratlar için yeterince siyah olmamakla” itham edenlerle Hindistan’a gitmesini isteyenler de vardı. California doğumlu Harris, ABD’de başkan yardımcısı seçilen ilk siyahi kadın oldu.