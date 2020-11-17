Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baldwin, Twitter’daki mesajında, “Trump’ı Nazi mezarlığına gömün, üzerine de gamalı haç dikin. Amerikalıların çoğu doğru seçim yaptı. Trump bir manyaktır” ifadesini kullandı. Trump’ın mesaja tepkisinin ne olacağı belli değil. 62 yaşındaki aktör, şubat ayında da Trump’ı “faşist düşüncelerinden dolayı” Hitler’e benzetmişti. Baldwin, nisan ayında da Amerikalı seçmenlere seslenerek “Yeniden Trump’ı seçerseniz akıl sağlığınız yerinde değildir” demişti.