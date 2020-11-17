Baldwin, Twitter’daki mesajında, “Trump’ı Nazi mezarlığına gömün, üzerine de gamalı haç dikin. Amerikalıların çoğu doğru seçim yaptı. Trump bir manyaktır” ifadesini kullandı. Trump’ın mesaja tepkisinin ne olacağı belli değil. 62 yaşındaki aktör, şubat ayında da Trump’ı “faşist düşüncelerinden dolayı” Hitler’e benzetmişti. Baldwin, nisan ayında da Amerikalı seçmenlere seslenerek “Yeniden Trump’ı seçerseniz akıl sağlığınız yerinde değildir” demişti.
Alec Baldwin: Trump’ı Nazi mezarlığına gömün, üzerine de gamalı haç dikin
17.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sıkı bir Donald Trump aleyhtarı olarak bilinen ünlü aktör Alec Baldwin, bu kez eleştirinin dozunu iyice artırdı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : aktör Alec Baldwin,trump,
747056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747056.aspx
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