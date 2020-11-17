Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ülkede, Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'teki Stade de France yakınlarında, düzensiz göçmenlerin barındığı yol kenarlarındaki kamp, polis operasyonuyla tahliye edildi.

Çoğunluğu Afgan yaklaşık 2 bin düzensiz göçmen Kovid-19 testleri yapıldıktan sonra spor salonlarına ve barınma merkezlerine taşındı.

Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement, yaptığı açıklamada, bu kampın oluşmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Lallement, yasa dışı durumda olan göçmenlerin ülke içinde kalamayacağını söyledi.

Yetkililer, daha önce de Paris'te birçok tahliye operasyonuyla düzensiz göçmenleri geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti.

Paris yönetimi, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğramasının yanı sıra ilkel kamplardan tahliye edilen mültecilerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.