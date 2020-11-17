Clearspace firması, proje kapsamında The Claw (Pençe) isimli bir araç geliştirecek ve bu araç, “robotik intihar misyonu” ile uydulardan kaynaklanan metal atıkları yakalayarak atmosfere çekecek ve yanarak yok olmalarını sağlayacak. “Uzay çekicisi” olarak adlandırılan insansız araç uzaktan kumanda edilecek. Yörüngede halen 160 milyon kadar başıboş uydu parçası dolaşıyor. “Uzay çöpü” olarak isimlendirilen bu atıkların yörüngedeki uydular ya da diğer nesnelerle çarpışmasının önlenmesini hedefleyen projenin 2025 yılında hayata geçmesi planlanıyor.
Bu da uzay çekicisi! Uzay çöplerini yakalayıp imha edecek
17.11.2020 - 16:17 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzaydaki atıkları temizlemek için 8 ülkenin katılımıyla bir proje başlattı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : ESA,
747083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747083.aspx
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