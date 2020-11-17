Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Clearspace firması, proje kapsamında The Claw (Pençe) isimli bir araç geliştirecek ve bu araç, “robotik intihar misyonu” ile uydulardan kaynaklanan metal atıkları yakalayarak atmosfere çekecek ve yanarak yok olmalarını sağlayacak. “Uzay çekicisi” olarak adlandırılan insansız araç uzaktan kumanda edilecek. Yörüngede halen 160 milyon kadar başıboş uydu parçası dolaşıyor. “Uzay çöpü” olarak isimlendirilen bu atıkların yörüngedeki uydular ya da diğer nesnelerle çarpışmasının önlenmesini hedefleyen projenin 2025 yılında hayata geçmesi planlanıyor.