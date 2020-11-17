Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 362 yeni vaka tespit edildiği ve 436 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 692'ye, vaka sayısının da 353 bin 918'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 341 bin 104'e ulaştığı ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 556 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu ve 627 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık toplam vefat sayısının 848'e, vakaların 137 bin 885'e çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 129 bin 41 olduğunu aktardı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1255 yeni vaka tespit edildi, 715 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 538'e, vaka sayısının da 152 bin 809'a çıktığı ülkede, virüsü yenenlerin sayısı ise 144 bin 647'ye ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 194 kişinin enfekte olduğu, 207 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 136 bin 222'ye, iyileşen hasta sayısının da 133 bin 217'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 235 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.