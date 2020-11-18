Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru Parlamentosunda düzenlenen törende Francisco Sagasti, kendisine Kongre Başkan Yardımcısı Mirtha Vazquez tarafından başkanlık kuşağı takdim edilmesinin ardından yemin ederek görevine resmen başladı.

Parlamentoda konuşan, Sagasti, gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin ailelerinden özür dileyerek, "Bu gençleri hayatlarına geri döndüremeyiz, ancak olanların tekrarlanmasının önüne geçebiliriz. Demokrasiyi savunmak için yürüyen tüm gençlerden ve ailelerden devlet adına özür diliyorum. Bu eşi görülmemiş kriz anında, sakinliği, sükuneti korumak esastır ancak bu pasiflik ve teslimiyetle karıştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Peruluların büyük çoğunluğunun meşru taleplerini tevazuyla dinlemesini bilmedikleri özeleştirisinde bulunan Sagasti, "Son birkaç gündür yaşanılan olaylar gösterdi ki politika çok tahrip edildi, çoğu zaman çeşitli aktörler rakip olarak değil uzlaşmaz düşmanlar olarak hareket ettiler." dedi.

"Pandeminin neden olduğu ekonomik krizle yüzleşmeliyiz"

Sagasti, özel sektöre ekonominin yeniden canlandırılması çağrısında bulunarak, "Pandeminin neden olduğu ciddi ekonomik ve sağlık kriziyle yüzleşmeliyiz. Ekonomiyi çok fazla etkilemeden, Kovid-19'un etkilerini azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Yolsuzlukla her koşulda savaşacaklarını dile getiren Sagasti, vatandaşın güvenini ve umudunu yeniden kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Öte yandan 10 Kasım'da Kongre tarafından görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sagasti'ye başarılar dileyerek, "Bugün büyük sorumluluk aldınız. Gençler seslerini yükseltiler, geleceği yeniden tanımlayan değişim talep ettiler. Bütün Perulular olarak bu gayrete birlikte katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.