Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Bir zamanlar Ivanka Trump'ın en yakın arkadaşı olan Lysandra Ohrstrom (38), Vanity Fair dergisine Ivanka’nın genç kızlık zamanlarındaki halini anlatan bir yazı kaleme aldı.

"Upper East Side" kız okulunda Ivanka’nın sınıf arkadaşlığının yanı sıra onun Jared Kushner ile evliliğinde nedimeliğini de yapan Ohrstrom, zamanla Ivanka ile uzaklaşsalar da halen irtibat halinde olduklarını belirtti.

Ivanka’nın genç kızlığında şımarık, paraya çok düşkün olduğunu ve fakirlerden hiç hazzetmediğini belirten Ohrstrom, “Bir seferinde ona bir roman tavsiye ettim, ‘Niçin bana kahrolası fakirlerle ilgili kitap tavsiye ediyorsun’ dedi” ifadesini kullandı.

Ohrstrom, Ivanka’nın çok huysuz olduğunu ve arkadaşlarına hep kötü şakalar yaptığını da sözlerine ekledi. Ivanka’nın sözcüsü, Ohrstrom’un ifşaatları konusunda yorum yapmadı.