Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Amerikalı yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu George Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 yakın arkadaşına minnet borcunu ödemek için kesenin ağzını açtı.

Clooney, dostlarını akşam yemeğine diye çağırarak 1'er milyon dolar verdiği söylentilerini doğruladı.

Cömertliğiyle dikkat çeken 59 yaşındaki ABD'li oyuncu “Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı” ifadelerini kullandı. “Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm" şeklinde konuşan Clooney, “Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim” diyerek böyle bir karar aldığını söylerken kazandığı parayı arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu belirtti.



Deniz Seki: "Arkadaş olalım!"

Öte yandan sosyal medyada da oldukça dikkat çeken bu habere ünlülerden de esprili yorumlar geldi. Şarkıcı Deniz Seki “George Clooney arkadaş olalım” derken şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan ise “Bizi yarı yolda bırakan arkadaşlarıma sesleniyorum” ifadelerini kullandı.