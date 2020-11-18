Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama klinik demene sonuçlarında, yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi.

AŞIYI GELİŞTİREN PROF. ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Financial Times'a konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının nispeten düşük dozlu olduğu için hafif ve orta dereceli yan etkiler göstediğini söyledi.