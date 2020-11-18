Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soyguncunun peşine düşen kadın, yakaladığı soyguncuyu evire çevire dövdü. 20 yaşındaki sporcunun, darbelerle kafasını kanatmasına rağmen öfkesi dinmedi. Hırsıza, “Kolay para kazandığımı mı sanıyorsun. İş bul, kendi paranla telefon al” diye bağıran Brisa isimli kadın, uzun süre zaptettiği hırsızı polise teslim etti. Hırsız, kelepçelenerek götürülürken Brisa, “Akıllı telefonu daha geçenlerde almıştım. Çalınınca çok sinirlendim. Yaptığıma pişman değilim. Bir daha hırsızlık yapmaz bu adam” dedi.