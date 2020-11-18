Soyguncunun peşine düşen kadın, yakaladığı soyguncuyu evire çevire dövdü. 20 yaşındaki sporcunun, darbelerle kafasını kanatmasına rağmen öfkesi dinmedi. Hırsıza, “Kolay para kazandığımı mı sanıyorsun. İş bul, kendi paranla telefon al” diye bağıran Brisa isimli kadın, uzun süre zaptettiği hırsızı polise teslim etti. Hırsız, kelepçelenerek götürülürken Brisa, “Akıllı telefonu daha geçenlerde almıştım. Çalınınca çok sinirlendim. Yaptığıma pişman değilim. Bir daha hırsızlık yapmaz bu adam” dedi.
Dövüşçü kadın, telefonunu çalmaya çalışan adamı hastanelik etti
18.11.2020 - 18:32 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arjantin’de karma dövüş sanatları sporcusu bir kadın, işe giderken genç bir adam Mar del Plata’da cep telefonunu kapıp kaçmaya başladı.
Etiketler : Dövüşçü kadın,telefon,soyguncu,
747337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747337.aspx
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