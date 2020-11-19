Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) adı, ilk defa 31 Aralık 2019’da duyuldu. Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan bu virüs, kısa sürede bütün dünyayı sardı. Gözle görülmeyen bu varlık, şu ana kadar 56 milyona yakın insanı hasta etti, 1 milyon 348 binden fazla kişiyi öldürdü. Bununla da yetinmeyip ekonomiyi kilitledi ve yüz binlerce insanı sefalete itti. Hong Kong basınından South China Morning Post gazetesi, hayatı durma noktasına getiren Covid-19’un ilk çıkış tarihini 17 Kasım olarak lanse etti. Gazetenin, Çin kaynaklarına dayandırdığı bu tarihin üzerinden tam bir sene geçti. Yazın etkisi azalan virüs, havaların soğumasıyla birlikte tekrar atağa geçti.

ÇİN HEDEFTE

İkinci dalganın yaşandığı şu günlerde vaka sayıları eskisine nazaran bir hayli yükseldi. Öte yandan birçok ülke, yaşadığımız bu durumdan Çin’i suçlu tuttu. Başta ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19’u "Çin virüsü" olarak ilan etti. Bazı devlet adamları da gerekli önlemleri almayıp virüsün yayılmasına yol hazırladıkları gerekçesiyle Çinli yetkililere tepki gösterdi. Bu öfkenin sebebi, beş milyon Vuhanlının ocak ayında tatil sebebiyle başka yerlere gitmesinin engellenmemesi oldu.

48 AŞI ADAYI VAR

Bunların yanı sıra Vuhan Belediye Başkanı Cou Şienvang "Salgın bilgisi aldım ama açıklamaya yetkili değildim" şeklinde itirafta bulundu. Ayrıca ilk aylarda virüsü araştıran üç gazeteci, Çin polisi tarafından gözaltına alındı. Öte yandan 48 aşı adayı insanlar üzerinde test edilirken şu ana kadar kesin sonuç veren bir aşı bulunmuş değil.

ÜNLÜ ÜNSÜZ AYIRMIYOR

Birçok ünlü isim de koronadan öldü. Bu kişilerden biri olan siyasetçi Prof. Dr. Burhan Kuzu oldu, 1 Kasım’da virüs sebebiyle vefat etti. Sağlık camiasının duayenlerinden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu (67) ile İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde uzun yıllar hekim ve akademisyen olarak çalışan Prof. Dr. Murat Dilmener (78) de virüse kurban gitti. Kalp pilini değiştirmesi gereken ünlü oyuncu Haldun Boysan (62) ise korona korkusuyla hastaneye gidemeyince canından oldu. Usta oyuncu Turhan Kaya (72), ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu ve gazeteci Ahmet Kekeç, Covid-19’dan ölenler kervanına katıldı. Dünyada ise Amerikalı müzisyen Tommy DeVito 92, Hintli efsanevi oyuncu Soumitra Chatterjee 80, İngiliz sanatçı Andrew Jack 76, Şilili yazar Luis Sepulveda 70 ve Kanadalı aktör Nick Cordero 41 yaşında korona sebebiyle vefat etti.

EVDE KORONA TESTİNE ONAY

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), California merkezli Lucira Health şirketinin ürettiği tek kullanımlık, tamamen evde yapılabilen Covid-19 test kitinin acil durumlarda kullanımını onayladı. 30 dakikada sonuç veren kit, ilk başlarda sınır olacak ve reçeteyle satılacak. Burun çubuğu yoluyla yapılabilen testi 14 yaş üzeri kişiler kullanabilecek. Durum değerlendirmesi yapan FDA yetkililerinden Jeff Shuren "Şimdi Covid-19 bulaşmış olabilen Amerikalılar, (test) sonuçlarına göre kendilerini ve etrafındakileri korumak için hemen harekete geçebilecek" diye konuştu.

GALLERLİ BİLİM ADAMLARINDAN GARGARA AÇIKLAMASI:

Covid-19'u yok ediyor

∂ Galler'deki Cardiff Üniversitesinde görev yapan bilim adamları, önemli bir bilgiye ulaştı. Bilim adamları, ağız gargarasının 30 saniye içinde koronavirüsü yok ettiğini açıkladı. Raporda, en az yüzde 0,07 setilpiridinyum klorür içeren gargaraların işe yaradığı aktarıldı. Cardiff Üniversitesi Profesörü David Thomas "Bu ağız gargaraları laboratuvarda virüsü çok etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Bunların hastalarda işe yarayıp yaramadığını görmemiz gerekiyor ve devam eden klinik çalışmamızın amacı da bu" dedi. Temmuz ayında Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayımlanan bir raporda da Almanya'daki araştırmacıların 30 saniye boyunca virüse uygulanan birçok gargaranın, “önemli ölçüde viral enfeksiyonu azalttığı ” yazılmıştı. (Osman Sağırlı)

SÜRÜCÜ MAĞDUR OLDU

Gargara alkollü gösterdi

∂ İstanbul Sarıyer’de Jandarma ekipleri bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün 134 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa 1.228 TL ceza kesilip ehliyetine el kondu. Alkol almadığını iddia eden sürücü, hemen hasteneye gidip kan testi yaptırdı. Testin sonucunda alkol çıkmadı. Şahsın itirazı üzerine İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğinde dava açıldı. Davayı kazanan sürücü ehliyetine kavuşurken yatırdığı ceza da iade edildi. Avukat Buket Nurşah Tekışık, müvekkilinin gargara kullandığı için alkolmetrede alkollü çıktığını belirtti.