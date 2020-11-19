Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’a ilişkin anlaşmasını değerlendirdi. Anlaşma sayesinde kan dökülmesinin durdurduğunu belirten Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimin anlaşmayı kabul etmemesi hâlinde ne olacağı sorusuna "Bu, intihar olur. Paşinyan, kendisi için zor da olsa gerçek tabloyu, durumu anlattı. Ortak bildirinin imzalandığı zaman bu durumu böyle idi ve bugün de böyledir. Anlaşmalara uymak ya da uymamak kararı taraflara aittir. Ancak, bu büyük bir hata olur. Bunun olmayacağını umuyorum" cevabını verdi.
Putin'in açıklamalarından satır başları şunlar:
- Azerbaycan ordusunun Karabağ’ın güneyinin bir parçasını kontrolünü sağladığı 19-20 Ekim’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüm. Aliyev’i çatışmaların durdurulması için ikna ettim. Onun tek şartı, mültecilerin Şuşa dâhil bu yerlere dönmesi idi. Ermenistan tarafı bunu kabul etmediğini bildirdi. Bunu hâlâ anlamış değilim. Paşinyan savaşmaya devam edeceğini söyledi.
- Türkiye, her zaman Azerbaycan’ı tek taraflı olarak destekledi. Bu, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının jeopolitik sonuçları. Biz bu konuda hep genel konuşuyoruz. Ama aslında genel bir konu değil. Azerbaycan, bağımsız, egemen bir ülke ve kendisine uygun müttefikleri seçme hakkına sahip. Hiç kimse Azerbaycan’ı bu konuda engelleyemez.
- Azerbaycan, uluslararası hukuk açısından kendisine ait toprakları geri alıyordu. Bu bağlamda Azerbaycan kendisi için herhangi bir ülkeyi müttefik seçme hakkına sahipti.
- Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu üyeliği yapıyor. Türkiye'nin eylemleri çeşitli şekilde değerlendirilebilir, ancak Türkiye'yi uluslararası hukukun ihlal edilmesi konusunda suçlamak zor.
- Karabağ’ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına gelecekteki liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek.