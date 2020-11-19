Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’a ilişkin anlaşmasını değerlendirdi. Anlaşma sayesinde kan dökülmesinin durdurduğunu belirten Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimin anlaşmayı kabul etmemesi hâlinde ne olacağı sorusuna "Bu, intihar olur. Paşinyan, kendisi için zor da olsa gerçek tabloyu, durumu anlattı. Ortak bildirinin imzalandığı zaman bu durumu böyle idi ve bugün de böyledir. Anlaşmalara uymak ya da uymamak kararı taraflara aittir. Ancak, bu büyük bir hata olur. Bunun olmayacağını umuyorum" cevabını verdi.

Putin'in açıklamalarından satır başları şunlar: