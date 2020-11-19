Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar kapsamında 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisede Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü. Azerbaycan askerinin ezan okuduğu anlar binlerce beğeni alırken, hızla yayıldı.
Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu
19.11.2020 - 12:32 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycanlı asker, Ermenistan işgalinde kurtarılan Dağlık Karabağ'da bulunan bir kilisede ezan okudu.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar kapsamında 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisede Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü. Azerbaycan askerinin ezan okuduğu anlar binlerce beğeni alırken, hızla yayıldı.
Etiketler : Azerbaycanlı asker,
747497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747497.aspx
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