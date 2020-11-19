Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, ikinci test sonucunun da pozitif çıktığını duyurdu. Zelenskiy açıklamasında, “Maalesef ikinci test sonucum da pozitif çıktı ancak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Herkese sağlık diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“100 kere ceza kesilmesi gerekiyorsa 100 kere keseceğiz”

Zelenskiy konuşmasında ayrıca, kendisinden önceki Eski Devlet Başkanı Petro Paraşenko’nun sahibi olduğu spor salonları zincirinin, karantina yasağını delerek faaliyetlerine devam etmesi hususuna da değinerek, “Ne yazık ki bazıları, ülkemizde uygulanan hafta sonu yasaklarına uymayabileceğini düşünüyor. Bir Emniyet Müdürü’nün oğluna ait gece kulübünün, yasaklara rağmen faaliyetlerine devam etmesi sonucunda söz konusu Müdür, Emniyet Teşkilatından uzaklaştırıldı. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Bize yakın isimlere serbest, diğerlerine yasak şeklinde bir yol izlemiyoruz. Yasaklar herkes için geçerli. Bu sözlerim, malum spor salonları zinciri sahibi (ülkenin eski Devlet Başkanı Petro Paraşenko) için de geçerli. Kanunlara saygı göstermeyi öğrenmediğiniz sürece ceza yiyeceksiniz. 100 kere ceza kesilmesi gerekiyorsa 100 kere keseceğiz. En azından böylelikle, çaldığınız paraların bir kısmını devlet bütçesine geri kazandırmış oluruz” ifadelerini kullandı.



Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım tarihinde imzalanan kararname ile, ay sonuna kadar tüm eğlence merkezleri, restoran ve kafelerin, yüzme havuzlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı olması kararlaştırılmıştı.