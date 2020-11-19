Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusuna ait 3 adet askeri kamyonun işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ’daki Şuşa kentinden Fuzuli Bölgesi’ne ilerlediği ve bu ilerleyişe Rusya Barış Gücü askeri konvoylarının eşlik ettiği belirtildi. Azerbaycan askeri araçlarına eşlik eden Rus Barış Gücü Kuvvetlerinin görüntüleri de yayınlanırken, Bakanlık açıklamasında “Rus Barış Gücü Kuvvetleri bugün Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Dağlık Karabağ’daki ilerleyişinin güvenliğini sağladı. 3 askeri kamyon ile personel taşıma faaliyeti gerçekleştiren Azerbaycan askeri kamyonları Şuşa’dan, Fuzuli bölgesine ilerledi” denildi.

Azerbaycan’a ait 3 askeri kamyonun sadece personel taşıdığı ve kamyonlarda ağır silah ve cephanelerin bulunmadığı aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Rus Barış Gücü askerlerinin Dağlık Karabağ’daki faaliyetlerine dair ilk kez Azerbaycan ordusuna eşlik ettiği anlardan görüntüler yayınlanmış oldu.