Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas’ın kuzeyinde yer alan Tanca kentindeki Fransız Konsolosu Denis Francois evinde ölü bulundu. Fas basını, Francois yerel saatle 07:00 kendi odasında asılmış halinde bulunduğunu aktardı. Francois intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin evde incelemeleri sürdüğü ve olay ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Fas'taki Fransız Büyükelçiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi.

Denis François, 29 Nisan 1965 doğumlu ve kamu hukuku bölümünde yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Daha önce Paris'teki Fransız Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli idari ve danışmanlık pozisyonlarında görevlerinde bulunan François, Eylül ortasında Tanca’daki Fransız Konsolosu olarak atandı.