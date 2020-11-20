Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Uğur Şahin çok küçük yaşlarda Almanya’ya göç etmiş. Kendisi, koronavirüse karşı rekor sürede aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucusu” diye konuştu. Uğur Şahin, 1965'te Hatay İskenderun'da doğduktan sonra 4 yaşındayken annesiyle Almanya Köln’deki bir fabrikada çalışan babasının yanına göç etmiş, tıp eğitimi aldıktan sonra kanser çalışmalarında bulunmuştu.
'Aşıyı, rekor bir sürede buldu'
20.11.2020 - 02:54 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Parlamentosu ve Alman Meclisi tarafından düzenlenen "Avrupa'da göç ve iltica" konulu konferansta Covid-19 aşısını geliştiren Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'nin başarısı örnek gösterildi.
Etiketler : Prof. Dr. Uğur Şahin,Prof. Dr. Özlem Türeci,aşı,covid aşısı,
747640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747640.aspx
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