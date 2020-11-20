Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Uğur Şahin çok küçük yaşlarda Almanya’ya göç etmiş. Kendisi, koronavirüse karşı rekor sürede aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucusu” diye konuştu. Uğur Şahin, 1965'te Hatay İskenderun'da doğduktan sonra 4 yaşındayken annesiyle Almanya Köln’deki bir fabrikada çalışan babasının yanına göç etmiş, tıp eğitimi aldıktan sonra kanser çalışmalarında bulunmuştu.