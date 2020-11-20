Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu ülkeler, “hiç yoktan iyidir, en azından bir kısım virüsün solunmasını engeller” diye düşünerek bu uygulamayı getirmişti. Danimarka’da yapılan geniş çaplı araştırmada ise yüze maske takılmasının Covid-19 bulaşmasına karşı önemli bir koruma sağlamadığı tespit edildi. Kopenhag Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Danimarkalı yetkililerin yüz maskesi takmayı önermediği nisan ve mayıs aylarında 6 bin 24 yetişkini, biri yüz maskesi takan biri kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayırdı. Maske takanların yüzde 1,8'i, kontrol grubundaki kişilerin ise yüzde 2,1'i enfekte oldu. Araştırmacılar, "Çalışma, yüz maskesi takan kişilerde enfeksiyon riskinin beklendiği gibi yarıya indiğini doğrulamıyor. Sonuçlar ancak yüzde 15-20 oranında daha ılımlı bir koruma derecesine işaret edebilir. Maskenin Covid-19’dan koruduğunu gösteren istatistiksel deliller yok” dediler. İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde Profesör Carl Heneghan ve Dr Tom Jefferson da maskenin Covid-19’dan koruması hakkında sağlam bir delil olmadığını ifade ettiler.