Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı organizasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan ordusu, 30 yıldır işgal altındaki Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardı. Kurtarılan topraklarımız arasında sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının kültür merkezlerinden olan tarihî Şuşa şehri de var. Bu 30 yılda Şuşa'nın yalnız toprakları değil, tarihî ve kültürel mirası da Ermeni işgalı altında kalmıştı. Diğer işgal edilmiş topraklar gibi devletimiz Şuşa'da da gerekli altyapının yanı sıra tarihî ve kültürel mirası restore etmek için önemli adımlar atmaya başladı. Biz de Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği olarak, Şuşa ve Karabağ'ın tarihî mirasını dünyaya tanıtmak, Ermenistanın burada tarihi mimarlık abidelerimize karşı yaptığı barbarlığı dünyaya duyurmak, aynı zamanda bu şehri Türk dünyası gençlerinin en çok ziyaret etdiği kentler sırasına çıkarmak için yurt dışındaki ortak tarafdaş kuruluşlarla birlikte Şuşa'yı 2021 yılında Türk Dünyasının Gençlik Başkenti ilan etmek için uluslararası bir kampanya başlattık. Bu girişim, Türkiye başta olmakla, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençleri ve diğer Türk dili konuşan toplulukların genç liderleri tarafından büyük ilgi ve destek gördü. Türk dünyasından olan gençler şehri ziyaret edecek. Bilimser konferanslar, spor ve müzik yarışmaları düzenlenecek. Kampanyanın organizasyon komitesi kuruldu. İlgili devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlar birlikte faaliyet yapılacak"