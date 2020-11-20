Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna sebep olarak da sezaryende bebeklerin doğum sırasında iyi bakterilerden mahrum kalmaları gösterildi. Araştırmacılara göre bu bakterilerle birlikte emzirme ve ciltten cilde temas, yeni doğanların bağışıklıklarını kuvvetlendiriyor. Araştırmaya liderlik eden Jessica Miller, sezaryenle dünyaya gelenlerde astım, alerji, eklem romatizması, bağırsak iltihabı riskinin de daha fazla görüldüğünü ifade etti. Uzmanlar, faydalı bakterilerden mahrum kalınmaması için mecbur olunmadıkça sezaryenle doğumun tercih edilmemesi tavsiyesinde bulunuyorlar.