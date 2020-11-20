Buna sebep olarak da sezaryende bebeklerin doğum sırasında iyi bakterilerden mahrum kalmaları gösterildi. Araştırmacılara göre bu bakterilerle birlikte emzirme ve ciltten cilde temas, yeni doğanların bağışıklıklarını kuvvetlendiriyor. Araştırmaya liderlik eden Jessica Miller, sezaryenle dünyaya gelenlerde astım, alerji, eklem romatizması, bağırsak iltihabı riskinin de daha fazla görüldüğünü ifade etti. Uzmanlar, faydalı bakterilerden mahrum kalınmaması için mecbur olunmadıkça sezaryenle doğumun tercih edilmemesi tavsiyesinde bulunuyorlar.
Sezaryenle doğan bebeklerde ilk 5 yılda enfeksiyon daha fazla görülüyor
20.11.2020 - 17:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’daki araştırmacılar, sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda ilk 5 senede enfeksiyona yakalanma riskinin normal doğumdakilere göre fazla olduğunu tespit ettiler.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Sezaryen doğum,
747815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747815.aspx
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