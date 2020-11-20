Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Alman "tagesschau.de" sitesinde, Türkiye'nin drone kullanımındaki başarısı geniş yer buldu. Silvia Stöber'in haberine göre Türkiye gibi ülkeler, savaş drone'larının kullanımında öncü. Bu drone'larla silah ambargosu kırılıyor ve savaşın seyri değişiyor. Askeri uzmanlar uyarıyor: Avrupa hazırlıklı değil.

İlgili devletler silah teknolojisi ve taktikleri geliştirmeye devam ediyor. Türk Askeri Uzmanı Can Kasapoğlu, Suriye'yi "21. yüzyılın Savaş Laboratuvar"ı olarak nitelendiriyor. Analizlerinde Rusya ve Türkiye'nin insansız hava araçlarını silahlar ve diğer askeri teçhizatlarla elektronik ağlar üzerinden nasıl koordine ettiğini anlatıyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savaşındaki zaferi, bu kombinasyonun ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Azerbaycan, Türkiye ile stratejik askeri ortaklığından güçlü bir şekilde yararlandı. Dağlık Karabağ'daki Ermeni kuvvetleri siperlerine gömüldü. Kolay hedeflerdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın videoları bunu açıkça gösteriyor.

İzci ve silah olarak drone'lar

Drone'lar, savaşta birçok şekilde kullanılır. Türk "Bayraktar TB-2" veya İsrail yapımı "Hermes 900", roket ve top mermileriyle saldırıya uğrayan düşman mevzilerini araştırmak için kullanılıyor.

"Bayraktar TB-2" ve diğer drone'lar füzelerle donatılabiliyor. "Kamikaze drone"ları adı verilen drone'lar, pilot bir hedef seçene kadar bir bölgeyi çevreliyor, daha sonra hedefin üzerine çöküyor. Azerbaycan'da İsrail tarafından yapılan bu tarz drone'lar mevcut.



Yıkıcı derecede etkili ve moral bozucu

Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu eski tip uçaksavar sistemleri, Bayraktar TB-2'yi ve kamikaze drone'ları tespit edip yok edecek durumda değildi. Bitkinlik ve özellikle kamikaze drone'ları Ermeniler üzerinde moral bozucu bir etki yaptı.Gazeteci Tatul Hakobjan, drone'lar duyulur duyulmaz kaçmak için sadece yedi saniyenin olduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı Araik Harutjunjan, çatışmanın sona ermesinden kısa bir süre sonra gönüllü savaşçıların ve yedek kuvvetlerin savaş alanından kaçtığını söyledi. Ermeni özel kuvvetleri cephede savaşmayı reddetti.

Avrupa da drone'larla mücadele edemez

Uzmanların görüşüne göre, Avrupa devletleri Azerbaycan'ın kullanmış olduğu silahlarla mücadele edecek durumda değil. Polonya veya Fransa silahlı kuvvetlerinin hava savunma sistemleri sadece uçaklara yöneliktir. Küçük saldırı drone'ları gözetim sistemlerinden gözükmeden geçti ve sürülerde savunma önlemlerinin üstesinden gelebildi. Ek olarak, elektronik müdahale önlemleri bu sistemleri kör edebiliyor.

Uzmanlara göre Avusturyalı ROTAX şirketi, Türk TB-2 drone'larının motorlarını tedarik ediyor. Ana şirket adına, bunu önlemek için bir girişimde bulunulmaktadır. Ancak Ukrayna burada devreye giriyor ve gelecekte Türk insansız hava araçları için motorlar üretmek istediğini belirtiyor. Uzmanlar, Ukrayna'nın doğusunun "yeniden fethi" amacıyla kendi "kamikaze drone"larını inşa ettiğini açıklıyor ve uyarıyor: "Bir sonraki çatışma hemen dibimizde görünüyor."