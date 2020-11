Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Avrupa, şu ana kadar rapor edilen küresel vakaların ve can kayıpların 4’te 1’ini oluşturuyor. Avrupa’da toplam Covid-19 vaka sayısı 15 milyon 172 bin 948’e ulaşırken, toplam can kaybı ise 346 bin 121’e yükseldi.

Bölgede, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşanırken, her dört günde 1 milyon yeni vaka tespit ediliyor. Avrupa’da ilk 5 milyon vakaya 9 ayda, sonraki 10 milyon vakaya ise 2 aydan kısa bir sürede ulaşıldı.

Dünya nüfusunun onda birine sahip olan Avrupa, dünya genelindeki 57,6 milyonluk küresel vaka sayısının yüzde 26'sını, 1,3 milyon küresel can kaybının yüzde 25'ini oluşturuyor. Dünya çapında bildirilen her 100 vakadan yaklaşık 39'u Avrupa ülkelerinden rapor ediliyor.

Fransa, bölgede en kötü etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Fransa ve Rusya şu anda Avrupa'daki toplam vakaların yaklaşık yüzde 27'sini oluşturuyor.

Avrupa’nın doğusu, bölgedeki toplam vakaların yaklaşık 3’te 1’ine ve toplam can kaybının yüzde 24'üne sahip. Doğu bölgesinde Çek Cumhuriyeti, Polonya, Rusya ve Ukrayna salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Rusya, günlük ortalama 22 binden fazla vaka bildirirken, bazı hastanelerde ciddi ilaç kıtlığı yaşanıyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 57 milyon 627 bin 674’e, toplam can kaybı ise 1 milyon 372 bin 99’a ulaştı.