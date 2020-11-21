Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonu Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade'nin istifa ettiğini açıkladı. Melekzade, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi suçlayarak, salgınla mücadelede başarısız olunduğunu ve Nemeki'nin can kayıplarından sorumlu olduğunu belirtti.

Korona virüs salgını ile mücadelede bilimsel çalışmalara önem verilmediğini eleştiren Melekzade, istifasından Sağlık Bakanı Nemeki'yi sorumlu tuttu.