Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hali hazırda 51 yıl içinde kendi yönetiminin ilk defa ilaç fiyatlarının ucuzlamasını sağladığını belirten Trump bu sebeple büyük ilaç üreticilerinin kendisine karşı kampanyası süresince milyonlarca doları karşı reklam için harcadıklarını söyledi.

Kurallardan birinin doktor ofisi tarafından yazılacak ilaç için federal sağlık sistemi tarafından ödenecek rakamı diğer ekonomik ülkelerdeki ilaç fiyatları ile orantılı olarak ödemek olduğu belirtilen açıklamada önümüzdeki yedi yıl içerisinde 28 milyar dolar tasarruf sağlanacağı belirtildi. Trump bu kuralın 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceğini açıkladı

Bir diğer kuralın da marka ilaçlar ile ilgili olarak da federal sağlık sistemine indirim verilmesi olarak açıklanırken Trump bu yaklaşımın hastaların %30 tasarruf etmesini sağlayacağını belirtti. İlaç firmalarının aracılara verdiği paraları ortadan kaldıracağını belirten Trump “Amerikan yaşlıları aracıyı ortadan kaldırarak milyarlarca dolar tasarruf edecek” dedi.

Trump basın toplantısından sonra soru almazken bu toplantı Trump’ın ABD’de COVID-19 vakalarının hızla arttığı son bir hafta içerisinde yaptığı ilk basın toplantısı oldu.