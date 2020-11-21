Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Teşkilatı eski başkanı Movses Hakobyan'ın yaptığı açıklamalar ülkede büyük tartışmalara neden oldu.

Çatışmalar sırasında verilen bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu itiraf eden Hagopyan yeni bir itirafta daha bulundu.

4 GÜN SAVAŞABİLDİK!

Ermeni uçaksavar silahlarının Azerbaycan Ordusu'nda kullanılan Türk yapımı uçaksavar füzeleriyle ancak savaşın ilk dört gününde savaşabildiğini, ondan sonraki süreçte ordunun güçsüz durumda kaldığını belirtti