Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Plymouth Üniversitesi’ndeki bilim adamları, bölgede polyester, akrilik ya da naylondan yapılmış kıyafetlerden kopmuş plastik lifler buldu. Liflerin, rüzgar sebebiyle de bölgeye gelmiş olabileceği düşünülüyor.

Everest’in zirvesine teyit edilmiş ilk tırmanış 1953’te yapıldı. Plastiğin insan hayatına girişi de 1950’lerde başladı. Profesör Richard Thompson, “Plastik, pratik oluşu ve dayanıklılığından dolayı hemen hemen her üründe kullanılmaya başlandı. Everest’in zirvesinde bile plastik izlerine rastlamamız bizi şaşırttı. Bu, artık bu konuda önlem alınması gerektiğinin de bir işareti” dedi.