Kızıl Gezegen’e ilk insanlı sefer için gözlerini 2026 senesine diken Musk, mesajında Mars’ta hayatın önce cam kubbelerin içinde başlayacağını ifade etti. Cam kubbedekilerin, zamanlarını Mars’ı yaşanılabilir bir gezegen haline getirmek için harcayacakları düşünülüyor. 2019’daki mesajında Mars’ta nükleer bomba kullanacaklarını belirten Musk, yeni mesajında da “Nihayetinde ise Mars, Dünya gibi hayatı desteklemesi için şekillendirilecek” ifadelerini kullandı. Mars’a bir milyon kişi göndererek bir koloni kurmayı planlayan Musk, bunun ancak 2050’lerde gerçekleşebileceğini belirtti.
Elon Musk’ın hayalleri: 2050’de Mars’ta cam kubbelerin içinde insanlar yaşayacak
21.11.2020 - 15:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Twitter’da Mars gezegeniyle ilgili hayallerini açıkladı.
Etiketler : Elon Musk,
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