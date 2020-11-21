Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıl Gezegen’e ilk insanlı sefer için gözlerini 2026 senesine diken Musk, mesajında Mars’ta hayatın önce cam kubbelerin içinde başlayacağını ifade etti. Cam kubbedekilerin, zamanlarını Mars’ı yaşanılabilir bir gezegen haline getirmek için harcayacakları düşünülüyor. 2019’daki mesajında Mars’ta nükleer bomba kullanacaklarını belirten Musk, yeni mesajında da “Nihayetinde ise Mars, Dünya gibi hayatı desteklemesi için şekillendirilecek” ifadelerini kullandı. Mars’a bir milyon kişi göndererek bir koloni kurmayı planlayan Musk, bunun ancak 2050’lerde gerçekleşebileceğini belirtti.