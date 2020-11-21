Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in dönem başkanlığında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı. Zirveye video mesaj yolu ile katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, G20 ülkelerinin pandemi sürecinden hızlı bir çıkış için beraber mücadele edeceğini vurguladı. Conte, "Küresel ısınmadan eşitsizliğe, insanlığın bugün karşılaştığı en büyük problemlere mücadele etmek için birlik halinde hareket etmeliyiz" dedi.

Yaşanan krizin yeni ve daha iyi bir normallik oluşturma imkanı sunduğunu ifade eden İtalyan Başbakan, “yeni bir başlangıç” için küresel mücadelenin merkezine “insanın” koyulması gerektiğini belirtti.

Conte, Covid-19 pandemisi ile mücadelede tedavi ve aşının herkesin erişimine sunulması gerektiğini vurgu yaptı. Başbakan Conte, "Bizi çok ağır bir sınava tabi tutan Covid-19 salgını karşısından halk sağlığına daha fazla yatırım yapmak siyasi görevimizin olmasında öte bizim ahlaki sosyal bir zorunluluğumuzdur" dedi.

Conte, pandemi ile mücadelede işbirliğinin ve başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere uluslararası kurumları daha etkin kılmanın öneminin altını çizdi. İtalya’nın G20’nin 2021 yılındaki zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Conte, ülkesinin bu yıl Riyad’da düzenlenen zirvede alınacak önemli kararlar çerçevesinde ekonomik krizle mücadeleye katkı vereceğini açıkladı.