Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu korkunç tabloya rağmen Hindular, kuralları hiçe sayarak Chhat Puja festivalini kutluyor. Hijyenik olmayan şartlarda ve insan yığınları arasında gerçekleştirilen organizasyonda sosyal mesafe hiçe sayılıyor. Kadınlar, temiz olmayan nehirlere girerek yıkanıyor. Sağlık yetkilileri, yaşanan bu vahim tablonun vakaları daha da artıracağını ve festivalin yasaklanması gerektiğini ifade ediyor. Sağlık Bakanlığının son yaptığı açıklamada 24 saat içinde 564 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.