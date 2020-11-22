Bu korkunç tabloya rağmen Hindular, kuralları hiçe sayarak Chhat Puja festivalini kutluyor. Hijyenik olmayan şartlarda ve insan yığınları arasında gerçekleştirilen organizasyonda sosyal mesafe hiçe sayılıyor. Kadınlar, temiz olmayan nehirlere girerek yıkanıyor. Sağlık yetkilileri, yaşanan bu vahim tablonun vakaları daha da artıracağını ve festivalin yasaklanması gerektiğini ifade ediyor. Sağlık Bakanlığının son yaptığı açıklamada 24 saat içinde 564 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.
Yüz binler ölüyor, Hinduların umurunda değil
22.11.2020 - 06:08 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 06:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'da koronavirüs vakaları her geçen gün rekor kırıyor. Ülkede son 24 saatte 46 bin 232 yeni vaka tespit edildi. Ölenlerin sayısı 132 bin 726'ya toplam vaka ise 9 milyon 50 bin 613'e yükseldi.
Etiketler : hindistan,hindistan koronavirüs,hindu,
748132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/748132.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER