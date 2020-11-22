Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı salgında ikinci dalga sararken bu durum Güney Kore’yi de etkiledi. Ülkede günlük 386 yeni vaka meydana geldi. Bunun, kısa sürede binli rakamlara çıkması bekleniyor. Ülkede şimdiye kadar koronavirüste toplam 30.403 vaka ve 503 ölüm meydana geldi. Güney Kore, yaygın test ve izolasyon uygulayarak salgını şimdiye kadar geniş çaplı karantina uygulamadan atlatmıştı. Öte yandan salgın, Japonya’da da tırmanışa geçti. Ülkede art arda üç gündür 2.400’ün üzerinde yeni vaka meydana geldi. Hükümet tedbirleri sıkılaştırmayı düşünüyor.