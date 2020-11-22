Dünyayı salgında ikinci dalga sararken bu durum Güney Kore’yi de etkiledi. Ülkede günlük 386 yeni vaka meydana geldi. Bunun, kısa sürede binli rakamlara çıkması bekleniyor. Ülkede şimdiye kadar koronavirüste toplam 30.403 vaka ve 503 ölüm meydana geldi. Güney Kore, yaygın test ve izolasyon uygulayarak salgını şimdiye kadar geniş çaplı karantina uygulamadan atlatmıştı. Öte yandan salgın, Japonya’da da tırmanışa geçti. Ülkede art arda üç gündür 2.400’ün üzerinde yeni vaka meydana geldi. Hükümet tedbirleri sıkılaştırmayı düşünüyor.
Güney Kore sosyal mesafeyi kaldırdı, korona vakaları patladı
22.11.2020 - 14:34 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüsle mücadelede örnek ülke olarak gösterilen Güney Kore, ekonomiye daha fazla zarar vermesini önlemek için ekim ayında sosyal mesafe kuralını kaldırmıştı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : güney kore,koronavirüs,
748218 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/748218.aspx
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