Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 196 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 24 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada bin 598 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 93 bin 94’e, hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 131’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 63 bin 841 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 607 bin 455 korona virüs testi yapıldı.