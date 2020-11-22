Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusuna ait Merkeva tipi tank, Ürdün Vadisi’nde yapılan tatbikatın ardından tank taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, tank sürücüsünün yükleme işlemi sırasında hızı ayarlayamadığı ve tankı taşıyıcıya uygun açıda konumlandırmadığı tespit edildi. Askeri polis, kazanın ardından olay yerini güvenlik kordonuna alarak tankı kaldırdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.