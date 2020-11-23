Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftin keşfettiği CRISPR/Cas9 adı verilen genetik “makas” hayvanların, bitkilerin ve mikroorganizmaların DNA’sını muazzam bir hassasiyetle yeniden düzenlemeye imkan tanıyor. İsrail’de Tel Aviv Üniversitesi’ndeki bilim adamları bu teknolojiyi kanserin tedavisi için kullanmaya çalışıyor. Teknolojiyi ilk kez fareler üzerinde deneyen bilim adamları kanserli hücreleri, sağlam hücrelere zarar vermeden öldürmeyi başardı. Yöntemin hiçbir yan etkisinin olmadığını ifade eden araştırmacılar, “Uygulama sonrasında kanserli hücre bir daha aktif hale gelmiyor” dediler. Araştırmaya liderlik eden Profesör Dan Peer de “Bu teknolojinin bir gün kanseri tedavi edeceğini umuyoruz” diye konuştu. Teknolojinin iki sene içinde insanlar üzerinde deneneceğini tahmin ettiklerini belirten Peer, başarılı olması halinde uygulamanın kemoterapinin yerini alacağını söyledi.

