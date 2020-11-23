Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra Üniversitesi’ndeki araştırmada, karısından düşük maaş alan erkeklerde hayattan genel memnuniyetsizlik yüzde 18 çıktı. Karısından fazla ya da onunla aynı seviyede maaş alan erkeklerde ise bu oran yüzde 11. Kocada maaşta artış meydana gelmesi sonucu düşük ücret alan karısıyla arasındaki maaş farkının açılması ise erkekte “mutluluk patlaması” yapıyor. Kadınlarda ise ücret artışı sebebiyle maaş farkının kadın lehine değiştiği durumlarda aynı tablo yaşanmıyor. Araştırmayı yapan sosyolog Vanessa Gash, “Erkekler, evlilikte en fazla geliri elde ettiği durumlarda kendilerini mutlu hissediyor. Kadınlarda aynı hissiyat yok. Yani bu durum erkeklere özgü bir şey” dedi.