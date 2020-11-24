Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Tazmanya’da annesi Abby Gilbert ve kardeşiyle birlikte Hobart’ın güneyinde sahilde yürüyüş yapan 11 yaşındaki Billie Rea, kayalıklar arasında sıkışmış bir köpek balığı gördü.

Hayvanı kurtarmak için hemen harekete geçen küçük kız, kaygan kayalıklar üzerinde düşmemek için güçlükle ilerleyerek köpek balığına ulaştı.

Billie, çırpınan balığı güçlükle zaptederek denize bırakmayı başardı.

Abby Gilbert, “Billie’nin hayvanlara ayrı bir düşkünlüğü var.

Zor durumdaki hayvanın hemen yardımına koşması bir anne olarak beni gururlandırdı” dedi.