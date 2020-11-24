Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde BM, Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı"nda video mesaj yoluyla bir konuşma yaptı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Afganistan barış görüşmelerinin, ülkeye barış ve refah getirilmesi konusunda yeni bir fırsat alanı açtığını belirten Pompeo, "Ancak aynı zamanda Afganistan, pandemi ve kabul edilemez derecede yüksek derecedeki şiddet olayları gibi zorluklarla karşı karşıya. Afganistan'a ortaklık ve barış görüşmelerinin başarılı olması konusunda verdiğimiz sözün arkasındayız." mesajını verdi.

Afganistan'ın insan hakları, kadın hakları, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Pompeo, "Tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da 2001'den bu yana Afganistan'da hukukun üstünlüğü konusunda elde edilen başarılara yardımı sürdürmelidir." ifadesini kullandı.

Afganistan'da ekonomik reformlara da ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Pompeo, "Uluslararası ortaklarımızı, bilhassa da Afganistan'ın komşuları ve bölge ülkeleri, bu ülkenin daha barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşınmasına yardım etmeye çağırıyoruz. Bu konferansta yapılacak bağışlar, Afgan halkına yönelik desteğimiz konusunda güçlü bir sinyal olacaktır." diye konuştu.

Konferans bugün sona eriyor

Afganistan, Finlandiya ve BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) organizatörlüğünde dün başlayan konferans, bugün sona erecek.

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa yaklaşık 70 ülke ve uluslararası sivil toplum kuruluşları katıldı.

2012'de Tokyo ve 2016'da Brüksel'de gerçekleşen konferansa ilişkin bu yıl organizatörler, uluslararası topluma henüz belirli bir bağış çağrısı yapmadı.

2018'de yine BM Cenevre Ofisi'nde, BM ile Afgan ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde geniş kapsamlı "Afganistan Konferansı" gerçekleştirilmişti.